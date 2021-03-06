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بولندا: مصرع 6 أشخاص وإصابة 40 في حادث حافلة قادمة من أوكرانيا

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بولندا: مصرع 6 أشخاص وإصابة 40 في حادث حافلة قادمة من أوكرانيا بولندا: مصرع 6 أشخاص وإصابة 40 في حادث حافلة قادمة من أوكرانيا

مصراوي Masrawy

10:43 ص السبت 06 مارس 2021

وارسو- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية أن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 40 آخرون، في حادث مروري تعرضت له حافلة على طريق "إيه 4" السريع بالقرب من منطقة برزيميسل، جنوب شرق بولندا.

ووقع الحادث حوالي منتصف الليلة الماضية، عندما انحرفت حافلة، قادمة من أوكرانيا على متنها 57 شخصا، جميعهم أوكرانيون عن الطريق السريع، بالقرب من محطة استراحة وسقطت في حفرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة، وتردد أن ثمانية تعرضوا لإصابات خطيرة.

وكانت الحافلة في طريقها نحو الحدود البولندية الأوكرانية. وتم تحويل حركة المرور على طريق "إيه 4" السريع بشكل مؤقت.

وتحقق الشرطة والنيابة في السبب وراء الحادث.

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