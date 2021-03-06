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تداول امتحان الفلسفة لأولى ثانوي على فيسبوك

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تداول امتحان الفلسفة لأولى ثانوي على فيسبوك تداول امتحان الفلسفة لأولى ثانوي على فيسبوك

مصراوي Masrawy

10:50 ص السبت 06 مارس 2021

كتب أسامة علي

تداول رواد مواقع التواصل إجابات امتحان الفلسفة والمنطق، بالفترة الأولى لطلاب الصف الأول الثانوي، منذ قليل، عبر تطبيق التليجرام.

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان بمادتب الفلسفة والمنطق، إلكترونيا من المدرسة بالمدرسة، داخل لجان معقمة ومراقبة.

وتبادل الطلاب، الإجابات لأسئلة الإمتحان عبر جروبات خاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يؤدي اليوم السبت، طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي "الفلسفة والمنطق" و"الفيزياء" على فترتين.

وتعقد الامتحانات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية بالمدارس، باستخدام التابلت.

وقررت وزارة التربية والتعليم تقسيم الامتحانات الإلكترونية على فترات بحسب المحافظة، حيث تقسمت المحافظات إلى مجموعتين لتفادى الضغط على شبكات الاتصالات، بعد حدوث مشكلة في أول أيام الامتحانات مع عدد كبير من الطلاب وعدم تمكنهم من أداء الامتحان.

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