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بعد مواجهة بطولية مع الأب.. شاهد تمساحًا يبتلع طفلًا

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تم اصطياده لاحقًا وإخراج جثة الصبي

بعد مواجهة بطولية مع الأب.. شاهد تمساحًا يبتلع طفلًا

تمكّن سكان كاليمانتان في إندونيسيا مؤخرًا، من إخراج جثة طفل في الثامنة من عمره، ابتلعه تمساح بينما كان الصبي يصطاد مع والده في النهر الجاري بالمكان.

وكان ديماس مولكان سابوترا يصطاد في النهر مع والده عندما ابتعد عن الشاطئ، ليقوم تمساح بطول 26 قدمًا بسحبه بعيدًا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: حاول والد ديماس ضرب التمساح كي يفلت ولده، إلا أن الحيوان غاص في الأعماق.

وابتلع التمساح ديماس بالكامل دون أن يقوم بمضغه؛ حيث تم اصطياده لاحقًا بقرية موارا بنغالون، ليتم تقطيعه وإخراج جثة الفتى، حسب "سكاي نيوز عربية".

وكشف أحد العاملين بوكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية أن والد الطفل هاجم التمساح بيديه العاريتين ووجه له ضربات قوية، إلا أن الحيوان لم يستسلم، وفرّ بعد أن سحب ديماس معه.

بعد مواجهة بطولية مع الأب.. شاهد تمساحًا يبتلع طفلًا

بعد مواجهة بطولية مع الأب.. شاهد تمساحًا يبتلع طفلًا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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