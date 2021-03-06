أخبار عاجلة

توطين الوظائف بنجران تحصر 11 فرصة عمل في نشاط بيع قطع الغيار -
يومي الجمعة والسبت.. "الأرصاد" يكشف مسار العاصفة الترابية وصولًا إلى الرياض -
شراكة بين "صحة الطائف" و"نرعاك" لدعم المرضى بالرعاية المنزلية‎ -
"جائزة جامعة المجمعة للمجتمع 3".. تكريم من أمير الرياض للفائزين وإشادة -
النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة -
إنارة وتخطيط وتجميل طريق نادي الرياضات البحرية بمدينة شرم الشيخ -
دراسة: تناول الأسماك الزيتية مرتين بالأسبوع يحميك من خطر الوفاة بهذا المرض -
تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 68.32 دولار للبرميل -
تجنبا للمخاطر.. 6 أشياء عليكِ معرفتها قبل الحصول على "البيرسينج" -
بالدروع والهدايا.. المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم تودّع "الفضل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام

Print
اليوم.. محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام اليوم.. محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام

مصراوي Masrawy

01:00 ص السبت 06 مارس 2021

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة متهمين بقتل مواطن بسبب خلافات مالية في دار السلام.

صدر القرار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "هيثم . م ، عامل ، و محمد . س ، طالب"، بقتل المجني عليه "محمد . ب"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد أثر خلاف مسبق مابينه وبين الأول انتهي بالاتفاق علي الشجار واستعان كلاهما بفريقه، وما أن أبصراه حتي حاول المجني عليه الفرار إلا أنهما أصرا علي اللحاق به وما أن تمكن من اسقاطه أرضا حتي أشار للثاني لتنفيذ ما تلاقت وتوافقت إرادتهما عليه من نية خبيثه بإزهاق روح خصمهما في الشجار، فكال الثاني ضربة واحدة استقرت في مؤخرة رأسه فأحدثت به الإصابات التي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله.

وأقر المتهم الأول بوجود خلافات مالية سابقة بينه وبين المجني عليه على إثرها تشاجرا وأقر بأن المتهم الثاني من قام بقتل المجني عليه حال سقوطه أرضا، بأن كال له ضربة باستخدام سلاح أبيض " كاذلك" استقرت في رأسه ولاذ بالفرار وعلما بوفاة ضحيتهما.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

مصر.. محامي طفلة المعادي: لهذا السبب طلبت أم الضحية مقابلة المتحرش

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

مصر.. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية

مصر.. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية

شبكة عيون الإخبارية