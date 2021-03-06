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إطار تريلا أودى بحياة 18 شخصا.. المعاينة تكشف كواليس حادث الكريمات المروع

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إطار تريلا أودى بحياة 18 شخصا.. المعاينة تكشف كواليس حادث الكريمات المروع إطار تريلا أودى بحياة 18 شخصا.. المعاينة تكشف كواليس حادث الكريمات المروع

مصراوي Masrawy

09:31 م الجمعة 05 مارس 2021

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات حادث تصادم مروع بطريق الكريمات، مساء الجمعة.

وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل تريلا محملة بكمية من الطفلة بالطريق المشار إليه، انفجر أحد إطاراتها، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وانقلابها بنهر الطريق.

في ذلك وقت تصادف مرور سيارة ميكروباص، اصطدمت بها التريلا فتهشمت بالكامل.

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة إشارة بوقوع حادث بطريق الجيش قبل بوابة الكريمات اتجاه بني سويف.

وتبين اصطدام سيارة نقل تريلا محملة بالطفلة بسيارة ميكروباص قبل ٥ كيلو من البوابة بنطاق مركز أطفيح.

وأسفر الحادث عن مصرع 18 شخصا وإصابة اثنين آخرين، جرى توزيعهم على مستشفيات بني سويف والعياط وأطفيح.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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