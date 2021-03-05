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هاتريك "رومارينهو" يقود "الاتحاد" لعبور "الوحدة" والعودة للمنافسة

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ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري المحترفين

هاتريك

نجح نادي الاتحاد في إضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيده، اقترب بها من المنافسة بقوة على صدارة المسابقة على حساب شقيقه نادي الوحدة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الاتحاد بأربعة أهداف لهدفين.

أهداف اللقاء جاءت عن طريق رومارينهو "هاتريك"، الأول في الدقيقة الـ51 قبل أن يضيف اللاعب فهد المولد الهدف الثاني في الدقيقة الـ68، ثم يعود رومارينهو لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة الـ72.

واستفاق الوحدة بعد ذلك؛ وقلل محترف الفريق، اللاعب هيرناني، النتيجة بإضافة هدف لصالح فريقه في الدقيقة الـ74، ثم أضاف اللاعب أحمد عبده هدفًا ثانيًا للفريق، لكن الساحر البرازيلي رومارينهو كان له رأي آخر؛ إذ قضى تمامًا على أحلام الوحداويين بهدف رابع لفريقه في الدقيقة الـ95.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة رقم 38 في المركز الثالث، في حين يتوقف رصيد الوحدة عند النقطة رقم 28.

هاتريك

هاتريك

الاتحاد الوحدة الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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