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حادث خطير في بريطانيا يسفر عن سقوط ضحايا والشرطة تتعامل

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حادث خطير في بريطانيا يسفر عن سقوط ضحايا والشرطة تتعامل حادث خطير في بريطانيا يسفر عن سقوط ضحايا والشرطة تتعامل
وقع في "ويلز" وطواقم الإسعاف حاضرة ونصيحة للناس بتجنب المنطقة

حادث خطير في بريطانيا يسفر عن سقوط ضحايا والشرطة تتعامل

أعلنت شرطة ويلز في بريطانيا، اليوم الجمعة، أنها تتعامل مع حادث خطير ينطوي على سقوط عدد من الضحايا.

ووفق "العربية.نت"، قالت متحدث باسم الشرطة: "وحدات الشرطة تتعامل حاليًا مع حادث خطير وقع في شارع باغلان بمنطقة تريورشي منتصف نهار اليوم".

كما أضافت أن "طواقم الإسعاف حاضرة؛ لأن الحادث أسفر عن سقوط عدد من الضحايا".

وتم إغلاق الشارع ونصحت الشرطة الناس بتجنب المنطقة حتى إشعار آخر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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