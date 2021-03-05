أخبار عاجلة

بعد تكريمه من الرئيس.. الطبيب فاقد بصره:السيسي رفع من روحي المعنوية -
بلومبرج: قراصنة يخترقون بيانات سرية في وادي السليكون بالولايات المتحدة -
أموال إيران في سوريا.. مقرب من خامنئي يثير جدلاً ثانية -
اليوم.. النقض تنظر طعون متهمي "التخابر مع حماس" -
الإذاعي صبري زكي يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

في المنوفية.. المهنة صاحب مصنع والتهمة تاجر سوق سوداء

Print
في المنوفية.. المهنة صاحب مصنع والتهمة تاجر سوق سوداء في المنوفية.. المهنة صاحب مصنع والتهمة تاجر سوق سوداء

مصراوي Masrawy

05:46 م الجمعة 05 مارس 2021

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث بمديرية أمن المنوفية القبض على صاحب مصنع لإنتاج الولاعات.

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين أن صاحب مصنع لإنتاج الولاعات مقيم بدائرة مركز شرطة السادات يدير المصنع بدون ترخيص، ويستخدم علامات تجارية وهمية غير مسجلة وتجميع كميات كبيرة من أسطوانات الغاز المحظور الاتجار بها فى السوق السوداء لإعادة تعبئتها فى ولاعات دون اتباع اشتراطات الأمن والسلامة اللازمة مما يشكل خطورة على المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بداخل المصنع على (75 أسطوانة غاز سعة 25 كيلو جرام- كميات كبيرة من أجزاء الولاعات تحت التصنيع- 400 ألف ملصق- 100 ألف ولاعة منتج نهائى- خط إنتاج كامل عبارة عن 5 ماكينات).

كما تبين عدم وجود تراخيص من الجهات المختصة، وعدم وجود اشتراطات الأمن والسلامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية