ضبط 3 كيلو إستروكس بحوزة ربة منزل قبل ترويجهم بالمطرية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث القاهرة سيدة بحوزتها كمية من مخدر الإستروكس قبل ترويجها في المطرية.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم وبحوزتها (كمية من نبات الإستروكس المخدر وزنت 3.5 كيلوجرام – ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول) أثناء تواجدها بالمنطقة محل سكنها.

بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ من متحصلات البيع ، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائها.

جرى تحرير المحضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.