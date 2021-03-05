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إيه الجمال ده؟.. دينا داش تخطف أنظار السوشيال ميديا بإطلالتها الساحرة

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إيه الجمال ده؟.. دينا داش تخطف أنظار السوشيال ميديا بإطلالتها الساحرة إيه الجمال ده؟.. دينا داش تخطف أنظار السوشيال ميديا بإطلالتها الساحرة

مصراوي Masrawy

12:27 ص الجمعة 05 مارس 2021

كتبت- شيماء مرسي:

تحتفل اليوم البلوجر دينا داش، شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، بحفل زفافها على محمود أبوالغيط.

وظهرت البلوجر دينا داش بفستان ملكي باللون الأبيض، بقصة الكب، بدون أكمام، مزينًا بالتطريزات من أعلى الفستان، ومنفوش من أسفل، ونسقت مع إطلالتها طرحة زفاف طويلة، واعتمدت مكياجًا قويًا، إذ ركزت على رسمة عيونها، ووضعت أحمر شفاه بدرجة النيود.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

أما زوجها محمود أبوالغيط ارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

وعلق الجمهور على إطلالة دينا على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، بعد أن نشر أصدقاؤها مجموعة فيديوهات لها.

قالت دميانا هاني "شيك الله"، و حبيبة هشام "تحفة"، ويوستينا إيهاب "قمر"

و مارينا مجدي "الله"، دانا محمد "قلبي بجد"، وجودانا "تحفة ما شاء الله".

ورنا أيمن "قمر ما شاء الله"، ومارتينا عادل "الفستان يجنن".

ورنيم عادل "الله حلوة أوي والله"، ومنال عبداللطيف "ربنا يهنيهم ببعض يا رب".

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