فتح باب التسجيل في عمومية "انتخابات الصحفيين" ـ صور

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالى:

فتحت نقابة الصحفيين، الجمعة، باب التسجيل في الاجتماع العادى للجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 من أعضاء المجلس والتصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

ويستمر التسجيل في كشوف الجمعية العمومية من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا ويكتمل النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية فى الدعوة الأولى اليوم بحضور 50٪+1 أى بحضور 5 آلاف عضو، وحال عدم اكتمال النصاب القانونى تؤجل الجمعية العمومية على أن تعود الدعوة لانعقادها فى 19 مارس الجارى و تكتمل بحضور 25٪+ 1، كما شكلت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، 32 لجنة للتصويت.

ويتنافس فى انتخابات التجديد النصفى 6 مرشحين على مقعد النقيب و55 مرشح لعضوية المجلس، وقال خالد ميرى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، إن عدد أعضاء الجمعية العمومية وصل 9915 عضوا، لافتا إلى أن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية فى الدعوة الأولى 5 مارس يكتمل بـ 5 آلاف عضو.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين اليوم السبت، الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين مارس 2021.

وشملت قائمة المرشحين على منصب نقيب الصحفيين كلا من: ضياء رشوان "الأهرام"، رفعت رشاد "أخبار اليوم"، سيد الإسكندرانى "الجمهورية"، طلعت هاشم "مصر الفتاة"، كارم يحيى "المشهد"، محمد مغربي "الشعب".

وضمت قائمة المرشحين على مقاعد مجلس النقابة فوق 15 سنة عضوية 21 مرشحا هم: إبراهيم أبو كيلة "الجمهورية"، أسامة شحاتة "الجمهورية"، السيد حجازي "الأهرام"، جمال عبدالرحيم "الجمهورية"، حسين الزناتي "الأهرام"، خالد البلشي "حر"، صفوت عبد العظيم وهبه "الأهرام"، عبد الرءوف خليفة "الأهرام"، فكرية أحمد "الوفد"، محمد بهجت "الأهرام"، محمد خراجة "الأهرام"، عبد المجيد عبد الرازق "الأهرام"، محمود صبري "الأهرام"، ممدوح الصغير "أخبار اليوم"، نور الهدى زكي "العربي"، هاني عمارة "الأهرام"، هبة محمد باشا "الأهرام"، هيثم فوزى رخا "الأهرام"، وجدي رزق "الأهرام"، ياسر سليم "القومية".

وضمت قائمة المرشحين تحت الـ(15) سنة عضوية 35 مرشحا هم: أبو السعود محمد "المصري اليوم"، أحمد الدمرداش "أموال الغد"، أحمد صبري "الديار"، أحمد محفوظ "حر"، إسلام أحمد أبازيد "السوق العربية"، إكرام منصور "الجمهورية"، الشحات مصطفى سرحان "الغد"، أيمن عبد المجيد "روز اليوسف"، أيمن مصطفى "الصباح"، حسام السويفي "الفجر"، حسين متولي "البديل"، داليا أبو شقة "مجلة الإذاعة والتليفزيون"، دعاء النجار "الجمهورية"، ريمون فرنسيس "حر"، سامي عبد الراضي "الوطن"، ساميه فاروق "الوفد".

كما ترشح أيضا كل من: سمية العجوز "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، طه حسن إبراهيم "السوق العربية"، علاء عمران "الجمهورية"، علي حلبي "أخبار اليوم"، عمر عمار "الإذاعة والتليفزيون"، عمرو بدر "الدستور"، عوني نافع "الدستور"، كرم من الله السيد أحمد "مؤسسة أخبار اليوم"، محمد السيد أبوزيد "الشروق"، محمد سعد عبد الحفيظ "الشروق"، محمد منير توفيق "المساء"، محمود عابدين "الدستور"، محمود الضبع "اليوم السابع"، مساعد الليثي "النبأ"، هيثم النويهي "أخبار اليوم"، هيثم بطاح "اليوم"، وائل السادات "البديل"، وليد صلاح "الدستور"، ياسر مصطفى "الأمة".