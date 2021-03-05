زيت التامانو.. ينبوع شباب وجمال بشرتك

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مصراوي Masrawy

(د ب أ)-

أوردت مجلة "Elle" أن زيت التامانو (Tamanu Oil) يعد بمثابة ينبوع شباب وجمال البشرة؛ حيث إنه يحارب التجاعيد والشوائب ويمنح البشرة مظهرا نضرا وملمسا مخمليا.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الزيت المستخرج من ثمار شجرة التامانو الاستوائية غني بالأحماض الدهنية الصحية "أوميجا"، وبالتالي فهو يعمل على ترطيب البشرة الجافة وتهدئة البشرة الحساسة ويمنح البشرة ملمسا ناعما كالحرير.

ويمتاز زيت التامانو بتأثير مضاد للبكتيريا والالتهابات، ما يجعله سلاحا فعالا لمحاربة البثور والرؤوس السوداء، ومن ثم التمتع ببشرة نقية خالية من الشوائب.

وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع زيت التامانو بتأثير مضاد للشيخوخة؛ حيث إنه غني بفيتامين E، الذي يندرج ضمن مضادات الأكسدة الطبيعية، والذي يحارب ما يعرف "بالجذور الحرة" (Free Radicals)، التي تعجّل بشيخوخة البشرة وظهور التجاعيد عليها.

علاوة على ذلك، يوفر زيت التامانو حماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، التي تتسبب في شيخوخة البشرة.

ومن ناحية أخرى، يمكن استعمال زيت التامانو للعناية بالشعر؛ حيث إنه يعمل على ترطيب الشعر وتقوية بنيته ويمنحه مظهرا لامعا يخطف الأنظار.