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جمارك السويس تفرج عن 1267 سيارة بـ 235 مليون جنيه فبراير الماضي

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جمارك السويس تفرج عن 1267 سيارة بـ 235 مليون جنيه فبراير الماضي جمارك السويس تفرج عن 1267 سيارة بـ 235 مليون جنيه فبراير الماضي

مصراوي Masrawy

11:52 م الخميس 04 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، برئاسة محمد غريب محمود، خلال شهر يناير الماضي عن 1169 سيارة ملاكي موديلات وطرازات و مناشئ مختلفة، إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصي والتجارى، منها 392 سیارة نظم خاصة ( إعفاءات ذوى إعاقة وموقوفات ) بقيمة إجمالية 209 مليون و38 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات، 57 مليون و 139 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 28 مليون و 11 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 85 مليون و 150 ألف جنيه.

وخلال شهر فبراير الماضي أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا، عن 98 سيارة نصف نقل بقيمة بلغت 26 مليون و 668 ألف جنيه .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات، 7 مليون و 966 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 4 ملايين و 848 ألف جنيه، وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 258 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 13 مليون و74 ألف جنيه .

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر فبراير الماضي، عن 1267 سيارة ملاكي ونصف نقل بقيمة إجمالية بلغت 235 مليون و707 آلاف جنيه، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 98 مليون و 224 ألف جنيه.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس، خلال شهر فبراير الماضى 79 سيارة، كما تم إعادة تصدير 77 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

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