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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

أكد مديرو المديريات بالتموين في المحافظات، أنهم يقومون يوميا بحملات على كل الأنشطة التجارية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالدعم، والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية أيضا للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأشار مديرو المديريات إلى أن تلك الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطن سواء على رغيف الخبز أو منافذ صرف السلع التموينية، ونتاج لتلك التوجيهات فقد أعلنت مديرية التموين بالبحيرة عن ضبط أكبر مخزن أدوية بشرية بدون ترخيص يحوي أكثر من 2000 عبوة، وضبط صيدلية بها كمية كبيرة منتهية الصلاحية، وضبط مصنع أسمدة زراعية بدون ترخيص سجل صناعي وبدون رخصة مزاولة نشاط، ويقوم بتقليد علامات تجارية لشركات كبيرة بغرض الغش التجاري، وتم ضبط ما يقرب من 10000 عبوة منتج نهائي بدون علامات وبيانات ومنتهي الصلاحية، وضبط 50000 كيلو مواد خام مجهولة المصدر، كما ضبطت المديرية 7000 لتر سولار بدون ترخيص داخل مزارع الدواجن بغرض التربح.

وفي محافظة بني سويف ضبطت المديرية مخزن أدوية بدون ترخيص، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من ألبان الأطفال والأدوية داخل مخزن بمحافظة الإسماعيلية، وضبطت المديرية 269 كيلو من المبيدات وضبط 71.050 كيلو أسمدة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير دالة على مصدرها وغير مرخصة، وفي الأقصر ضبطت المديرية 360 كيلو فراخ أوكراني مجمدة و32 لفة سلك كهرباء وسلك دش مجهولة المصدر وبدون فواتير داخل أحد المخازن غير المرخصة، كل هذه المحاضر تم توجيهها إلى الجهات المختصة للتحقيق.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها مستمرة في توجيه الحملات من مفتشي القطاعات بها لضبط الأسواق والحد من الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه.