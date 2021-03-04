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نقيب الإعلاميين ناعيا الفريق كمال عامر: فقدنا رجلا من أبرز رجال القوات المسلحة والدولة

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نقيب الإعلاميين ناعيا الفريق كمال عامر: فقدنا رجلا من أبرز رجال القوات المسلحة والدولة نقيب الإعلاميين ناعيا الفريق كمال عامر: فقدنا رجلا من أبرز رجال القوات المسلحة والدولة

مصراوي Masrawy

10:12 م الخميس 04 مارس 2021

كتب - مينا غالي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى الفريق كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال نقيب الإعلاميين: فقدنا رجلاً من أبرز رجالات القوات المسلحة تتلمذ على يديه الكثير من قيادات قواتنا المسلحة والدولة المصرية حيث قدم الكثير للوطن وتحمل المسؤلية عسكريا و برلمانيا وعرف عنه بالانضباط والجدية في العمل وحسن الخلق.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

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