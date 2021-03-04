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الكويت تعلن تمديد عدم دخول البلاد لغير الكويتيين

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الكويت تعلن تمديد عدم دخول البلاد لغير الكويتيين الكويت تعلن تمديد عدم دخول البلاد لغير الكويتيين

مصراوي Masrawy

09:38 م الخميس 04 مارس 2021

الكويت - (د ب أ):

قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الخميس، تمديد عدم دخول البلاد لغير الكويتيين وحتى إشعار آخر.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس طارق المزرم في مؤتمر صحفي اليوم الخميس ، عقب اجتماع المجلس إن قرار الحظر الجزئي الذي يبدأ من الساعة 5 مساءً وحتى 5 صباحاً ، جاء للحد من انتشار المستجد (كوفيد-19)، بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأوضح أن المجلس قرر إغلاق الحدائق والمنتزهات العامة واقتصار السماح لسيارات الأجرة بنقل راكبين فقط.

وحول الصلاة في المساجد أثناء فترة الحظر الجزئي ، قال المزرم إن مجلس الوزراء وافق على السماح بأداء الصلوات أثناء فترة الحظر مشياً على الأقدام دون التنقل بالسيارات لأدائها.

وكان الطيران المدني قد أعلن اليوم أن حركة المطار لن تتأثر بقرار الحظر.

وتشهد الكويت ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا لم تشهده منذ بداية الجائحة حيث تخطت الأعداد سقف الألف حالة يوميا .

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة بالفيروس الفتاك، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 1105.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 1716 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 196 ألفا و 497 .

وأشار المتحدث إلى وجود 167 مصابا يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.

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مصراوي Masrawy

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