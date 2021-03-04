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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلنت شركة الفيديوهات الشهرية "يوتيوب"، أنها سترفع الحظر عن قناة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مع انخفاض تهديدات العنف في الولايات المتحدة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأوقف "يوتيوب" حساب الرئيس الأمريكي السابق، بعد أيام من اقتحام مناصرين لترامب مبنى الكابيتول.

وبحسب بيان صادر عن "يوتيوب" فقد تمت "إزالة المحتوى الجديد الذي تم تحميله على قناة دونالد ترامب لانتهاكه سياستنا".

ولفت "يوتيوب" إلى أنه "قمنا بتقديم إنذار أول وتم منع دونالد ترامب من تحميل أي مواد لمدة 7 أيام"، مضيفا: "قمنا بتعطيل التعليقات لأجل غير مسمى لمخاوف تتعلق بالسلامة".

وكانت شركة "تويتر" قد قالت في التاسع من يناير، إنها أوقفت حساب ترامب نهائيا بسبب خطر المزيد من التحريض على العنف، على حد وصفها.