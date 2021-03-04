لبنان يسجل 3369 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3369 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 386 ألفا و 851 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة -في بيان اليوم الخميس- إلى تسجيل 53 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 4919 حالة، في حين يرقد 885 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 286 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 20824 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

وأضافت أن عدد من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا على مدى يوم أمس بلغ 5484 شخصا، ليبلغ العدد منذ بدء عمليات التلقيح وحتى الآن 66719 شخصا.