أخبار عاجلة

برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليوم.. محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

شكري ونظيره التونسي يؤكدان عمق علاقات التعاون بين البلدين

Print
شكري ونظيره التونسي يؤكدان عمق علاقات التعاون بين البلدين شكري ونظيره التونسي يؤكدان عمق علاقات التعاون بين البلدين

مصراوي Masrawy

07:25 م الخميس 04 مارس 2021

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري ووزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج لدى التونسية عثمان الجرندي، عمق علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقده الوزيران في ختام مباحثاتهما بقصر التحرير بالقاهرة، حيث رحب شكري بنظيره التونسي في أول زيارة يقوم بها إلى القاهرة بعد توليه مهام منصبه، معربا عن التطلع إلى المزيد من تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وقال شكرى إنه عقد ووزير الخارجية التونسي جلسة مباحثات ثنائية ثم اجتماع موسع، ضم وفدي البلدين، حيث تم التطرق إلى مختلف مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين وعلى جميع المستويات بالإضافة إلى استمرار التنسيق الوثيق بين وتونس حيال جميغ القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأوضح وزير الخارجية أنه فيما يتعلق بالتحديات الدولية، فإن تونس هي حاليا عضو بمجلس الأمن الدولي ولها إسهاماتها في القضايا الإقليمية سواء فيما يخص القضية الفلسطينية أو فيما يتعلق بليبيا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية

"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية

"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية

"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

"الوطنية للتدريب" تشكر الحكومة على تدبير المستحقات المالية

"الوطنية للتدريب" تشكر الحكومة على تدبير المستحقات المالية

شبكة عيون الإخبارية