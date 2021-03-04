الكويت تفرض حظر تجول من 5 مساء وحتى 5 صباحا لمدة شهر لمواجهة كورونا

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مصراوي Masrawy

الكويت - (د ب أ):

أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الخميس، تطبيق الحظر الجزئي في البلاد اعتبارا من الساعة 5 مساءً وحتى 5 صباحاً وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف بيان صحفي صادر عن مركز التواصل الحكومي أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه اليوم فرض حظر جزئي في أرجاء البلاد كافة ولمدة شهر اعتبارا من يوم الأحد المقبل .

وقال الطيران المدني اليوم إن حركة المطار لن تتاثر بقرار الحظر.

وتشهد الكويت ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا لم تشهده منذ بداية الجائحة حيث تخطت الأعداد سقف الالف حالة يوميا .

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة بالفيروس الفتاك، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 1105.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 1716 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 196 ألفا و 497 .

وأشار المتحدث إلى وجود 167 مصابا يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.