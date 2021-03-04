اتهامات لوزير الصحة الألماني بالمسؤولية عن التأخر في استخدام اختبارات كورونا

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برلين - (د ب أ):

اتهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا وزير الصحة ينس شبان بالمسؤولية عن التأخر في الاستخدام الواسع النطاق لاختبارات كورونا.

وحصلت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس على نسخة من بيان لرئيسي الحزب زاسكيا إسكين ونوربرت فالتر-بوريانس جاء فيه أن " الثالوث المكون من التطعيم والاختبارات والفتح المسؤول المصحوب بتتبع حازم للمخالطات، أعطى أملا للكثيرين".

وأضاف البيان أن تيسيرات ملحوظة لقطاع تجارة التجزئة والثقافة والعديد من شركات الخدمات وعملائهم، أصبحت وشيكة الحدوث " لكن الفشل الأخير لوزير الصحة شبان يمكن أن يؤخر تنفيذ الخطط لمدة أسابيع لأنه أهمل على نحو يستوجب العقاب في الشراء اللازم لوسائل الاختبار السريع وإعداد استراتيجية للاختبارات لضمان نجاح الاستراتيجية الشاملة".

في المقابل، تقول وزارة الصحة إن هناك كمية كافية من وسائل الاختبارات السريعة في السوق، وأوضحت الوزارة أن هناك نحو 150 مليون وسيلة اختبار سريعة تنتظر طلب توريدها من الولايات والبلديات.