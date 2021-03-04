أخبار عاجلة

برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليوم.. محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اتهامات لوزير الصحة الألماني بالمسؤولية عن التأخر في استخدام اختبارات كورونا

Print
اتهامات لوزير الصحة الألماني بالمسؤولية عن التأخر في استخدام اختبارات كورونا اتهامات لوزير الصحة الألماني بالمسؤولية عن التأخر في استخدام اختبارات كورونا

مصراوي Masrawy

07:15 م الخميس 04 مارس 2021

برلين - (د ب أ):

اتهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا وزير الصحة ينس شبان بالمسؤولية عن التأخر في الاستخدام الواسع النطاق لاختبارات كورونا.

وحصلت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس على نسخة من بيان لرئيسي الحزب زاسكيا إسكين ونوربرت فالتر-بوريانس جاء فيه أن " الثالوث المكون من التطعيم والاختبارات والفتح المسؤول المصحوب بتتبع حازم للمخالطات، أعطى أملا للكثيرين".

وأضاف البيان أن تيسيرات ملحوظة لقطاع تجارة التجزئة والثقافة والعديد من شركات الخدمات وعملائهم، أصبحت وشيكة الحدوث " لكن الفشل الأخير لوزير الصحة شبان يمكن أن يؤخر تنفيذ الخطط لمدة أسابيع لأنه أهمل على نحو يستوجب العقاب في الشراء اللازم لوسائل الاختبار السريع وإعداد استراتيجية للاختبارات لضمان نجاح الاستراتيجية الشاملة".

في المقابل، تقول وزارة الصحة إن هناك كمية كافية من وسائل الاختبارات السريعة في السوق، وأوضحت الوزارة أن هناك نحو 150 مليون وسيلة اختبار سريعة تنتظر طلب توريدها من الولايات والبلديات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية