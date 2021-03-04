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واشنطن.. مطالب للحرس الوطني باستمرار التواجد في الكابيتول لشهرين بسبب مخاوف أمنية

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واشنطن.. مطالب للحرس الوطني باستمرار التواجد في الكابيتول لشهرين بسبب مخاوف أمنية واشنطن.. مطالب للحرس الوطني باستمرار التواجد في الكابيتول لشهرين بسبب مخاوف أمنية

مصراوي Masrawy

07:14 م الخميس 04 مارس 2021

وكالات:

ذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن شرطة الكابيتول طلبت من أعضاء الحرس الوطني الاستمرار في توفير الأمن في مبنى الكابيتول الأمريكي لمدة شهرين آخرين، بسبب ما "مخاوف أمنية".

وقالت الوكالة الأمريكية، أن مسؤولي وزارة الدفاع "البنتاجون"، يراجع الاقتراح الجديد، المقدم من شرطة الكابيتول.

وأوضحت "أسوشيتيد برس"، أن الطلب يؤكد استمرار المخاوف بشأن الأمن واحتمال اندلاع أعمال عنف في مبنى الكابيتول، بعد شهرين من قيام المشاغبين باختراق المبنى في أعمال عنف خلفت خمسة قتلى.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كانت فيه سلطات إنفاذ القانون في حالة تأهب قصوى يوم الخميس حول مبنى الكابيتول الأمريكي بعد أن كشفت المخابرات عن "مؤامرة محتملة" من قبل جماعة مسلحة لاقتحام المبنى.

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