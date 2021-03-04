أخبار عاجلة

برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليوم.. محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قوات البحرية في تايلاند تنقذ أربع قطط من سفينة تحترق

Print
قوات البحرية في تايلاند تنقذ أربع قطط من سفينة تحترق قوات البحرية في تايلاند تنقذ أربع قطط من سفينة تحترق

مصراوي Masrawy

07:14 م الخميس 04 مارس 2021

بانكوك- (بي بي سي):

أنقذ جنود في القوات البحرية التايلاندية أربع قطط ذات ألوان برتقالية وبنية فاتحة، تركها بحارة في سفينة تحترق في بحر أندامان.

وكان طاقم السفينة قد أُجلي عندما عثرت البحرية التايلاندية بعيد ذلك على بضعة "أعضاء" آخرين كانوا لا يزالون هناك خلال فحص الموقع بحثا عن أي تسريبات نفطية.

وسبح بحار إلى السفينة الجانحة، قبل أن يضع قطة فوق ظهره لنقلها إلى بر الأمان.

وذكرت تقارير أن القطط لم تصب بأي جروح وهي بصحة جيدة.

واشتعلت النيران في سفينة الصيد التي تحمل اسم "فامونسيم نافا 10" يوم الثلاثاء ثم بدأت تغرق قبالة سواحل جزيرة كوه أدانغ الساحرة الواقعة على بعد نحو 13 كيلومترا.

وقالت صحيفة ذي نايشن إن أعضاء طاقم السفينة الثمانية قفزوا إلى البحر ثم أنقذتهم سفينة صيد كانت مارة.

عندما حضر أفراد البحرية إلى الموقع لتفقده، اكتشفوا أن القطط متجمعة فوق رافعة خشبية.

وقال ويشيت باكدسلون، ضابط البحرية في قسم الدفاع الجوي والساحلي، "استخدمتُ آلة تصوير خاصة بي لتكبير الصورة، وشاهدت قطة أو اثنتين تحدقان فيما حولهما".

وحظي منشور على فيسبوك بأكثر من 2500 تعليق يوم الأربعاء، مشيدا بعناصر البحرية التايلاندية، ودورهم في إنقاذ القطط.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية