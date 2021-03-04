بـ"توب كت ومكياج ناعم".. أحدث ظهور لياسمين صبري

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت-شيماء مرسي

نشرت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وتحرص الفنانة ياسمين صبري على مشاركة جمهورها دائما أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي " إنستجرام" أو " فيس بوك".

وظهرت الفنانة ياسمين صبري بـ توب باللوني الأسود والرصاصي، كت وبدون أكمام.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.