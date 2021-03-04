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استغلال أطفال وهتك عرض طفلة.. تحديد جلسة محاكمة "توربيني الساحل"

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استغلال أطفال وهتك عرض طفلة.. تحديد جلسة محاكمة "توربيني الساحل" استغلال أطفال وهتك عرض طفلة.. تحديد جلسة محاكمة "توربيني الساحل"

مصراوي Masrawy

03:38 م الخميس 04 مارس 2021

كتب - طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، جلسة 17 مارس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة "توربيني الساحل" أمام محكمة الجنايات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل واقعة خطف وهتك عرض 4 أطفال بمنطقة الساحل في القاهرة، وإجبارهم على التسول وتنظيف السيارات بالشوارع والميادين.

كما كشفت أقوال المجني عليهم أمام النيابة أن عاطل استغل حداثة الأطفال واغتصبهم داخل حديقة أبو وافية تحت التهديد مستغلًا عدم وجود مأوى لهم.

وأضافت التحقيقات، قيام المتهم "إ.ص" بالاتجار في البشر عن طريق استغلال الأطفال في أعمال التسول وتنظيف السيارات بالشوارع والميادين بمنطقة الساحل، وذلك باصطحابهم بالقوة والعنف والتهديد والاختطاف بقصد استغلالهم في أعمال التسول مستغلًا حداثة سنهم وضعف حيلتهم ووفر مكان لإيوائهم، وإجبارهم على تنظيف السيارات والتسول بذات المنطقة مقابل التحصل على مبالغ مالية منهم..

وقالت إحدى المجني عليهن في التحقيقات، أنها بعد قيام المتهم وآخر معه مجهول بالتحصل منها على المبالغ المالية نظير التواجد في ميدان الخلفاوي للعمل في تنظيف السيارات، قام المتهمين باغتصابها بالقوة داخل حديقة أبووافية تحت تهديد السلاح وبعدها تركت المنطقة وتوجهت إلى منطقة شبرا الخيمة، إلا أنها فوجئت بحضور المتهم واصطحبها بالقوة إلى ميدان الخلفاوي لاستغلالها جنسيًا.

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