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إطلالات اليوم: إنجي المقدم ساحرة.. ورانيا منصور بفستان أسود

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إطلالات اليوم: إنجي المقدم ساحرة.. ورانيا منصور بفستان أسود إطلالات اليوم: إنجي المقدم ساحرة.. ورانيا منصور بفستان أسود

مصراوي Masrawy

03:00 م الخميس 04 مارس 2021

كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- هاجر أحمد:

ارتدت الفنانة هاجر أحمد فستانا باللون الباستاج، كت وبدون أكمام، مكشوف عند منطقة الصدر وحزام عند منطقة الصدر، وارتدت إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة وخاتم وسلسلة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- إنجي المقدم:

طلت الفنانة إنجي المقدم بفستان باللون المينت جرين، كت ودون أكمام، وتميز بأنه شفاف عند منطقة الخصر ومصنوع من قماش التل من أسفل.

واعتمدت مكياجا قويا إذ ركزت على رسمة عيونها، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وجوانتي باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

- مي سليم:

ارتدت الفنانة مي سليم تيشرت باللون الأبيض مع بنطلون جينيز فاتح مع جاكيت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها نظارة باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي مسندلا.

- رانيا منصور:

ظهرت الفنانة رانيا منصور بفستان باللون الأسود مزود بأكمام طويلة، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من حلق وكوليه، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- مي عمر:

تألقت الفنانة مي عمر بفستان قصير باللون الأسود، مزود بأكمام، وارتدت إكسسوارات مكونة من خاتم وأسورة وساعة يد، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين.

- هنا الزاهد:

ارتدت أيضا الفنانة هنا الزاهد تيشرت باللون الأبيض مع بنطلون جينيز فاتح، ونسقت مع إطلالتها جاكيت جينيز، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

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