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رسميا.. تعلن موعد صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة

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رسميا.. الحكومة تعلن موعد صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة رسميا.. تعلن موعد صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة

مصراوي Masrawy

01:50 م الخميس 04 مارس 2021

كتب- مصراوي:

قال مجلس الوزراء، إنه تقرر أن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 7/3/2021، هو الموعد الخاص ببدء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية المقدمة للعمالة غير المنتظمة لمواجهة التداعيات الناجمة عن أزمة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، في هذا الصدد، والتي تضمنت الموافقة على مد فترة صرف هذه المنحة لمدة 3 أشهر أخرى، تخفيفاً للآثار السلبية لتلك الأزمة على العمالة غير المنتظمة.

وأهاب مجلس الوزراء بالمستحقين للمنحة من العمالة غير المنتظمة، عدم التوجه إلى الأماكن المقرر الصرف منها إلا بعد إفادتهم برسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة بموعد التواجد، وذلك حرصا على سلامتهم في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.​

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مصراوي Masrawy

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