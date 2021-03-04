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تألقي بالأخضر الصارخ هذا الربيع

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تألقي بالأخضر الصارخ هذا الربيع تألقي بالأخضر الصارخ هذا الربيع

مصراوي Masrawy

10:00 ص الخميس 04 مارس 2021

(د ب أ)-

أفادت مجلة "Elle" بأن الأخضر الصارخ (Shocking Green) يتربع على عرش ألوان الموضة النسائية في ربيع/صيف 2021 ليمنح المرأة إطلالة مبهجة وجريئة تخطف الأنظار.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن الاكتفاء بالإكسسوارات المزدانة باللون الأخضر الصارخ كالأحذية والحقائب لإضفاء لمسة جاذبية على الملابس ذات اللون الأحادي، وذلك للبعد عن المبالغة والتكلف.

كما يمكن التخفيف من حدة اللون الأخضر الصارخ من خلال تنسيقه مع الألوان الهادئة والمحايدة كالبيج والأسود.

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