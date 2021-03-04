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مصطفى كامل رئيسًا لـ"إسكان الشيوخ" وفريد وصبور وكيلَين
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الاثنين 08 مارس 2021 03:40 مساءً
بعد جولة إعادة شرسة.. عبد الحي عبيد رئيسًا لـ"خارجية الشيوخ"
-
الاثنين 08 مارس 2021 03:40 مساءً
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي منفعة عامة
-
الاثنين 08 مارس 2021 03:40 مساءً
محمد هيبة رئيسًا لـ"حقوق إنسان الشيوخ".. وأبو الفتوح وفريد وكيلَين
-
الاثنين 08 مارس 2021 03:40 مساءً
إيران هرّبت سراً كميات كبيرة من النفط إلى الصين
-
الاثنين 08 مارس 2021 03:25 مساءً
"أمانة مكة" تكرم المرأة في يومها العالمي وتؤكد: شريكة في التنمية
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الاثنين 08 مارس 2021 03:25 مساءً
"الاتصالات": تعاملنا مع 14.233 شكوى وتمت معالجتها.. هذه أبرزها
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الاثنين 08 مارس 2021 03:25 مساءً
انطلاق مشروع "أيالا النخيل" لتوفير الخيارات السكنية على مساحة 40 ألف م2
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الاثنين 08 مارس 2021 03:25 مساءً
"التويجري": استهداف مناطق إنتاج الطاقة تهديد للاستقرار العالمي
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الاثنين 08 مارس 2021 03:25 مساءً
بلدية حبونا تكرم اثنين من موظفيها المحالين للتقاعد
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الاثنين 08 مارس 2021 03:25 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
ونقول كمان | مدربة الألعاب القتالية "آية سعيد" تحكي كيف ردت بعنف على سواق ميكروباص طلب رقم تليفونها
مصر
Al Nahar TV
الخميس 04 مارس 2021 10:03 صباحاً
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