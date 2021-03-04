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"بومبيو": قد أترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 بشرط واحد

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"بومبيو": قد أترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 بشرط واحد "بومبيو": قد أترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 بشرط واحد
قال: كنت دائمًا على استعداد للقتال وأنا مهتم بالولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، اليوم الخميس: إنه لا يستبعد إمكانية ترشحه للرئاسة عام 2024 في حال لم يرشح الرئيس السابق دونالد نفسه مرة أخرى.

وجاءت تصريحات بومبيو خلال مقابلة حصرية أجريت معه على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية رد خلالها على سؤال بشأن الترشح إلى كرسي الرئاسة الأمريكية قائلًا: "لقد كنت دائمًا على استعداد للقتال وأنا مهتم بالولايات المتحدة الأمريكية".

وبحسب "سبوتنيك عربي" أضاف بومبيو قائلًا: "لقد كنا جزءًا من الحركة المحافظة لفترة طويلة، أسعى جاهدًا لمواصلة القيام بذلك وسأترشح للرئاسة إلا إذا لم يترشح ترامب".

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه قد يقرر الترشح للرئاسة مرة أخرى. وذكرت بلومبرغ، نقلًا عن مصادر خاصة، أن ترامب يدرس بجدية هذا الاحتمال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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