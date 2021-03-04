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ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل

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ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل

مصراوي Masrawy

05:30 ص الخميس 04 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبار من يوم السبت المقبل 6 مارس وحتى الثلاثاء 9 مارس، تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وتتمثل أبرز الظواهر الجوية، خلال هذه الفترة في انتشار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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