"قومي المرأة" يشيد بتعيين أول مستشارة في منصب أمين عام شئون المرأة بقضايا الدولة

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مصراوي Masrawy

كتب- نور العمروسي:

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بتعيين المستشارة إيمان سعودي أمينا عاما مساعدا لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب في تاريخ قضايا الدولة، وكذلك تعيين المستشارة مي مروان أمينا عاما مساعدا لشئون الموظفين.

وقدم أعضاء المجلس وعضواته الشكر والتقدير للمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة على هذا القرار.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان لها، عن فخرها وسعادتها بهذا القرار، مؤكدة على أن ذلك يأتي استمرارا لتمكين المرأة داخل هيئة قضايا الدولة ودفعها لتكون في الصفوف الأولى.

وأوضحت رئيسة المجلس، أن هذا القرار يمثل انتصارا جديدا يضاف إلى سجل انتصارات المرأة المصرية، متمنية لهما مزيدا من النجاح والتوفيق في هذه المناصب.

يذكر أن المستشارة إيمان سعودي أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ قضايا الدولة.