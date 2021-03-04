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اعترافات مدبر الهجوم على مطار أربيل تكشف تورط إيران في العملية

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اعترافات مدبر الهجوم على مطار أربيل تكشف تورط إيران في العملية اعترافات مدبر الهجوم على مطار أربيل تكشف تورط إيران في العملية
الخلية المنفذة تابعة لميليشيا "سيد الشهداء" أحد أذرع طهران بالعراق

اعترافات مدبر الهجوم على مطار أربيل تكشف تورط إيران في العملية

كشفت اعترافات مسؤول الخلية العراقية التي نفذت الهجوم على مطار أربيل في إقليم كردستان العراق أن الصواريخ التي استهدفنا بها مطار أربيل إيرانية الصنع، كما كشفت أن الخلية المنفذة تتكون من 4 أشخاص وتابعة لميليشيا "سيد الشهداء" أحد أذرع إيران المسلحة في العراق، وفق العربية نت.

وفي التفاصيل، أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، عن نتائج التحقيق الخاصة بالقصف الصاروخي الذي استهدف أربيل منتصف فبراير الماضي.

وذكر بيان للمديرية، "بعد الهجوم الصاروخي الذي نُفذ ليلة الـ15 من فبراير والذي استهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخًا مما أودى بحياة مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أمريكيين ومدنيين اثنين بجروح، فتحت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان وعلى الفور تحقيقًا شاملاً ومفصلاً، وتم العثور على (كيا) وهي السيارة التي كانت تحمل على متنها الصواريخ، ومن بعدها حصلت قوات الأمن على معلومات جيدة".

وأضاف البيان "أظهرت النتائج أن 4 أشخاص هم المسؤولون الرئيسيون عن الهجوم الإرهابي، وعلى رأسهم المنفذ الرئيس للهجوم المدعو (حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي) والذي اُعتقل وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم".

وتابع البيان "بعد مشاركة نتائج التحقيق مع المؤسسات الأمنية في الاتحادية والتحالف الدولي، اعتقلت المؤسسات الأمنية الاتحادية مُنفذًا آخر للهجوم، فيما لا يزال هناك مجرمان آخران تجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما والقبض عليهما. لقد تم إخفاء أسماء المجرمين الآخرين ولم يتم الكشف عنهم في اعترافات (حيدر حمزة البياتي)".

وقالت المديرية، "ومن هنا نؤكد لمواطنينا الأعزاء أن قوات الأمن في إقليم كردستان تواصل دائمًا واجباتها بتفانٍ للحفاظ على أمن إقليم كردستان واستقراره، وإنها جاهزة لإحباط أي نشاط أو محاولات أو خطط تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار في إقليم كردستان".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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