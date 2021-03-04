بالصور.. "الاتحاد العربي للنقل البري" تواصل تعقيم الأتوبيسات ضد كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

واصلت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبرجيت" إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، أعمال تطهير وتعقيم كل الأتوبيسات والتطهير المستمر لشبابيك التذاكر وأماكن انتظار الركاب.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن وزارة النقل والهيئات التابعة، وضعت خطة للتعايش مع فيروس كورونا، جاءت على النحو التالي:

1- تعقيم وتطهير مباني وزارة النقل والسكة الحديد والمترو والقومية للأنفاق والطرق والكباري والنقل النهري كل 10 أيام.

2- تعقيم وتطهير قطارات السكة الحديد قبل انطلاق الرحلات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر كل ثلاث ساعات.

3- تعقيم وتطهير قطارات مترو الأنفاق والمحطات ومنافذ بيع التذاكر كل ساعتين.

4- تعقيم وتطهير بوابات أجهزة الكشف عن المفرقعات بمحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

5- تعقيم وتطهير ماكينات VTM لاستخراج تذاكر القطارات والمترو آليا بسبب تلامس المواطنين لها باستمرار.

6- التنبيه على كل عاملي المصاعد بالوزارة وجميع الهيئات بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية مع ضرورة تعقيم المصعد بصفة مستمرة.​