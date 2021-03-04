وزراء الخارجية العرب يثمنون جهود الكويت لتحقيق التضامن العربي

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مصر - (أ ش أ)

ثمن وزراء الخارجية العرب، المساعي والجهود التي بذلتها دولة الكويت في سبيل تحقيق التضامن العربي والخليجي المنشود وما لقيه ذلك من دعم عربي ودولي.

جاء ذلك في بيان صدر عن مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية 155 على المستوى الوزاري اليوم الأربعاء، بشأن "تثمين جهود دولة الكويت ومساعيها في تحقيق التضامن العربي والخليجي"، مشيرًا إلى أن هذه المساعي توجت بالمصالحة التي سبق وأن قادها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مسعاه لخدمة قضايا الأمة العربية والتي استكملها من بعده أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأكد البيان أن ما تم التوصل إليه من نتائج سيصب في خدمة القضايا العربية وتوحيد الرؤى والمواقف لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، مشيدًا بجهود كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان باستضافة (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) للدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعرب المجلس، عن الشكر لكافة الدول الأعضاء في مجلس التعاون وإعلان العلا الصادر عنها والذي أكد على تعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة وإعادة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي، منوهًا بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري في القمة الخليجية، ومرحبًا بتوقيع مصر على البيان ما يؤكد توثيق العلاقات الأخوية التي تربط مصر بدول مجلس التعاون وبما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.