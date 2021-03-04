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"الجامعة الإلكترونية" تبحث مع هيئة "كفاءة الإنفاق" سبل التعاون وتبادل الخبرات

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"الجامعة الإلكترونية" تبحث مع هيئة "كفاءة الإنفاق" سبل التعاون وتبادل الخبرات "الجامعة الإلكترونية" تبحث مع هيئة "كفاءة الإنفاق" سبل التعاون وتبادل الخبرات
"الصفدي": نعمل لتحقيق الدور الريادي كمؤسسة تقدم تعليمًا نوعيًا يخرّج أجيالاً متميزة

استقبلت رئيسة الجامعة الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، الأربعاء، بمقر الجامعة في الرياض، أعضاء هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية يتقدمهم الدكتور عبدالوهاب الخميس.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين بما يُسهم في تبادل الخبرات وتنسيق الجهود من أجل تعزيز كفاءة التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد، ورسم السياسات والخطط وإعداد المنهجيات وتوحيد المعايير والإجراءات، وبناء المنظومات الإدارية المؤهلة لإدارة مشروعات ومرافق الدولة وإدارة المال العام، بما يضمن عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية مستدامة، تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأكدت الدكتورة ليلك الصفدي أن الجامعة السعودية الإلكترونية تعمل بشكل مستمر لتحقيق دورها الريادي كمؤسسة تعليمية حكومية تقدم تعليمًا نوعيًا يخرّج أجيالاً متميزة تمتلك الأدوات والمهارات والمعارف، التي تميزهم في سوق العمل السعودي، وتقدم كل مواردها وإمكاناتها المتاحة في سبيل تحقيق ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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