وزراء الخارجية العرب يدينون جميع الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها ومظاهرها

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مصراوي Masrawy



مصر - (ا ش ا)

أدان وزراء الخارجية العرب جميع الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها ومظاهرها وأيا كان مرتكبوها وحيثما ارتكبت وأيا كانت أغراضها ودوافعها.

جاء ذلك في قرار لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في ختام أعمال دورته العادية الـ155 مساء اليوم "الأربعاء " بعنوان: "الإرهاب الدولي وسبل مكافحته".

وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب على القیم الإنسانية السمحاء للعقيدة الإسلامية التي تصون كرامة الإنسان وتنبذ التمییز على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد.

وشدد المجلس على أنه لا مجال لربط الإرهاب بأي دین أو جنسیة والحرص على أهمیة مواصلة الجهود لتعزیز الحوار بین الشعوب والأدیان لترسیخ ثقافة التفاهم والتسامح والعیش في سلام بین الشعوب باختلاف انتمائهم الثقافي والعقائدي والحضاري لما في ذلك من إسهام في تراجع صدى تیارات الإسلاموفوبیا والعنصریة المتطرفة المعادیة للمسلمین في مختلف أنحاء العالم.

وأكد المجلس على أهمیة التنفيذ المتكامل لاستراتیجیة الأمم المتحدة العالمیة لمكافحة الإرهاب، داعيا الدول العربیة التي لم تصدق على الاتقاقيات والبروتوكولات الدولیة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب للنظر في إتمام إجراءات التصدیق علیها، بما یتماشي مع نظمها القانونیة الوطنیة.

كما أكد المجلس أهمیة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى اتفاقية شاملة تتعلق بالإرهاب الدولي حتى تكون أداة فعالة للتصدي للإرهاب.

ودعا المجلس إلى تعزیز التعاون الدولي لمواجهة التهدیدات التي یشكلها المقاتلون الإرهابيون بمجالات تبادل المعلومات وأمن الحدود والتحقیقات والمساعدة القضائیة المتبادلة.

وحث المجلس، الدول العربیة على تجریم السفر للالتحاق بالتنظیمات الإرهابیة والمشاركة في الأعمال القتالیة ووضع التشریعات الوطنیة الملائمة لملاحقتهم قضائیا.

وطالب المجلس بتكثیف العمل العربي المشترك للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين العائدین من مناطق النزاع وعائلاتهم من خلال وضع آلیات شاملة تتسفق مع الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والمستوى الوزاري وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.

ودعا المجلس الدول إلى الامتناع عن تقدیم أي شكل من أشكال الدعم الصریح أو الشملي إلى الكیانات أو الأشخاص الضالعین في الأعمال الإرهابیة، واتخاذ التدابیر اللازمة للحیلولة دون استغلال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات من طرف التنظیمات الإرهابیة للتحریض على أعمالهم الإرهابیة وتمویل أنشطتهم والتخطیط والإعداد لها.

وأكد المجلس أهمية مواصلة تنسیق المواقف العربیة في المنظمات والمؤتمرات الدولیة التي تشارك فیها الدول العربیة بشأن مكافحة الإرهاب، والعمل على دعم التعاون القائم بین جامعة اول العربیة وأجهزة الأمم المتحدة المعنیة بمكافحة الإرهاب والمنظمات الإقلیمیة المعنیة بمكافحة الإرهاب.

وشدد المجلس على أهمیة استفادة الدول العربیة من التجارب والمبادرات الناجحة ذات الصلة بالمواجهة الفكریة للإرهاب للحیلولة دون انتشار المفاهیم والأفكار التي تروج لها التنظیمات الإرهابیة.