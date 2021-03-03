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"دبح العريس على سريره".. تفاصيل مقتل صاحب سوبر ماركت في السلام

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"دبح العريس على سريره".. تفاصيل مقتل صاحب سوبر ماركت في السلام "دبح العريس على سريره".. تفاصيل مقتل صاحب سوبر ماركت في السلام

مصراوي Masrawy

10:46 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف لغز مقتل صاحب سوبر ماركت عُثر على جثته مصاب بجرح ذبحي في الرقبة داخل شقته بشارع جمال عبد الناصر بالسلام.

وتلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا بالعثور على شاب مقتولا داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة صاحب سوبر ماركت مصابا بجرح ذبحى بالرقبة.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه "م. أ" متزوج منذ 4 أشهر ويسكن مع زوجته، وكانت تؤدي امتحاناتها بجامعة أسيوط وقت الواقعة.

واكتشف أحد أقرباء الضحية جثته الاثنين الماضي، أثناء زيارته، فطرق عدة مرات فلم يستجب، وبكسره الباب عثر على جثته، فأبلغ الشرطة.

وبتكثيف البحث والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خالة المجني عليه، وباستهداف الاول تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بأنه مُرتكب الحادث لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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