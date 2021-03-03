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واشنطن تعارض تحقيق المحكمة الجنائية بجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية

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واشنطن تعارض تحقيق المحكمة الجنائية بجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية واشنطن تعارض تحقيق المحكمة الجنائية بجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية

مصراوي Masrawy

11:05 م الأربعاء 03 مارس 2021

وكالات

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعارض بشدة إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بالتحقيق في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وقال برايس، مساء الأربعاء، إن واشنطن لديها مخاوف خطيرة بشأن محاولة المحكمة الجنائية الدولية ممارسة سلطتها القضائية على إسرائيل.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أصدرت اليوم الأربعاء، بيانًا تعلن فيه فتح تحقيق رسمي في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت بنسودا أن هناك أساسًا معقولاً لأن تكون الأراضي الفلسطينية قد شهدت جرائم حرب من الأطراف التي شاركت في حرب غزة عام 2014 أي الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حركة حماس.

ودانت إسرائيل قرار المحكمة واعتبرته "سياسيًا"، فيما رحبت به حركة حماس والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

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