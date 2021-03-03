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"الوزراء اليمني" يثمِّن دور في إجهاض المشروع الإيراني ودعمها السخي في "مؤتمر المانحين"

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"الوزراء اليمني" يثمِّن دور السعودية في إجهاض المشروع الإيراني ودعمها السخي في "مؤتمر المانحين" "الوزراء اليمني" يثمِّن دور في إجهاض المشروع الإيراني ودعمها السخي في "مؤتمر المانحين"
استعرض تقريرًا حول الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد الميليشيا الحوثية

ثمَّن مجلس الوزراء اليمني الدور الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة في إجهاض المشروع الإيراني في اليمن.

كما أشاد المجلس في اجتماعه الدوري اليوم في العاصمة اليمنية المؤقتة بالدعم السخي الذي قدمته السعودية لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن 2021م.

وتدارس مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه برئاسة الدكتور معين عبدالملك تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة المحلية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، واتخذ عددًا من القرارات بشأنها، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأحاط رئيس الوزراء اليمني أعضاء المجلس بتقرير حول الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، خاصة في محافظات مأرب والجوف والضالع وتعز، والدعم الحكومي لإسناد الجيش الحكومي في البلاد في هذه المعركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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