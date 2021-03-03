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"الرميان": الخطط قائمة لبيع المزيد من أسهم أرمكو

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"الرميان": الخطط قائمة لبيع المزيد من أسهم أرمكو "الرميان": الخطط قائمة لبيع المزيد من أسهم أرمكو
أكد: قلنا إننا سنبيع بمجرد رؤية ظروف السوق تتحسن

أكد رئيس صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة أرامكو ، ياسر الرميان، خلال الجلسة الافتراضية لـ CERAWeek أن الخطط ما زالت قائمة لبيع المزيد من الأسهم في عملاق النفط (أرامكو)، وذلك بعد أكبر طرح عام أولي في التاريخ في عام 2019 عندما باعت أقل من 2 % من حصتها وفقًا لموقع "ديل ستريت" المتخصص في الشؤون الاقتصادية.

وقال "الرميان": "منذ البداية قلنا إننا سنبيع المزيد من الأسهم المملوكة للحكومة بمجرد أن نرى ظروف السوق تتحسن، مع مزيدٍ من الإقبال من مختلف المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين، سننظر بالتأكيد في بيع المزيد من الأسهم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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