"آير كايرو" و"صن إكسبريس" توقعان اتفاقا لتسيير 30 رحلة للغردقة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

وقعت شركة "آير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، اتفاقاً للتعاون البيعي والتسويقي مع شركة "Sun Express"، وهي واحدة من أهم الناقلات الجوية في نقل حركة السياحة إلى مناطق الجذب السياحي المصرية.

وبموجب هذا الاتفاق تسير "آير كايرو" 30 رحلة أسبوعية منتظمة بين الغردقة و 14 مطار في: ألمانيا، وسويسرا، والنمسا، بما يسهم في عودة الحركة السياحية إلى الغردقة درة البحر الأحمر.

وقالت وزارة الطيران المدني: من المتوقع أن يمتد الاتفاق ليشمل دول أخرى في القارة الأوروبية، وذلك مع تطوير نموذج التعاون الوليد، خاصة وأن "آير كايرو" قد بدأت بالفعل في تحديث أسطولها، وزيادته بإحلال الطائرات القديمة بـ 5 طائرات A320 NEO جديدة بسعة 180 مقعدا في درجة واحدة.

وأكد حسين شريف، رئيس الشركة، على أن التعاون بين الناقلات الجوية هو السبيل الأسرع لعودة الحركة السياحية إلى معدلات ما قبل كورونا، خاصة إذا كان التعاون بين كيانات متخصصة مثل "آير كايرو" و "صن اكسبريس".

ومع بدء هذا التعاون ستدخل مجموعة جديدة من الخدمات على متن طائرات "آير كايرو"، منها عرض مجموعة حديثة وكلاسيكية منتقاة من الأفلام العالمية، والألعاب والنشرات الإخبارية، وحجز وشراء منتجات الأسواق الحرة إلكترونيا، بالإضافة إلى الاختيارات المتعددة من الوجبات.

وتجدر الإشارة إلى توسع "آير كايرو" في المبيعات عبر موقعها الإلكتروني www.aircairo.com الذي سيخرج في شكله الجديد بنهاية أبريل 2021 بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية لوكلاء السفر والسياحة حول العالم.​