أخبار عاجلة

اتهموه بالجنون والفنكوش.. قصة كهربائي حول سيارته للطاقة الشمسية بدل البنزين – صور -
أبرزها 10 طن أرز "مسوس".. ضبط 1200 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد -
خلال حملة نوعية.. ضبط 81 قضية تلاعب في أسعار السجائر -
ضبط تاجر سلاح بحوزته بندقيتين وفرد خرطوش في الجيزة -
ضبط 3 عصابات ارتكبوا 35 حادث متنوع -
ضبط مسئولي مصنعين ساعات مقلدة في القاهرة -
أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بضائع ومستحضرات تجميل -
نبيل دعبس رئيسًا لـ"تعليم الشيوخ".. والبدري ومصطفى وكيلَين -
عياد رئيسًا لـ"طاقة الشيوخ" بالتزكية.. وعزت وعبد الرحيم وكيلَين -
تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. حجازي: حلول جذرية للقضاء على السمنة قريبًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالأسماء.. ميليشيا الحوثي تصفّي 24 شيخًا قبليًا من الموالين لهم أمام أطفالهم

Print
فجرت منازل بعضهم ونهبتها.. وقتلت 3 مشايخ أثناء قيادتهم مساعي صلح

بالأسماء.. ميليشيا الحوثي تصفّي 24 شيخًا قبليًا من الموالين لهم أمام أطفالهم

كشفت إحصائية رسمية، تصفية ميليشيا الحوثي، خلال عامين، 24 شيخًا قبليًا من الموالين لها الذين ساندوها في الانقلاب على الدولة والسلطة الشرعية، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، قالت صحيفة "الثورة" التابعة للحكومة اليمنية في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن "جرائم القتل الوحشية التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها، ضد المشايخ والموالين لها، تمت بطرق بشعة، على الرغم من أن ضحاياها كانوا من أشد المناصرين لها، والداعمين لمسيرتها الدموية".

ورصدت الصحيفة "مقتل 12 شيخًا قبليًا على يد ميليشيا الحوثي خلال الفترة من مارس 2020 إلى فبراير 2021، منهم أربعة اقتحمت منازلهم وقتلتهم أمام أطفالهم ونسائهم، فضلاً عن تفجير منازل بعضهم ونهبها، فيما قتلت 3 مشايخ أثناء قيادتهم مساعي صلح بين قبائل، وثلاثة آخرين قتلتهم غدرًا، فيما أعدمت اثنين آخرين ميدانيًا بطرق بشعة".

وأشارت إلى "أن هذه الجرائم التي تم رصدها في هذا التقرير لا تشمل كل جرائم القتل التي طالت الرموز القبلية، وليست إلا بعضًا مما أثار غضب المجتمع وتجاوزت حالة التعتيم التي تفرضها الميليشيا بمناطق سيطرتها إلى الإعلام، ناهيك بجرائم التصفيات الغامضة التي تنفذها أجهزتها الأمنية المعقّدة، ومنها ما يحدث في الجبهات".

وقالت الصحيفة إن "الحال في 2020 لا يختلف كثيرًا عما تعرّض له شيوخ القبائل على يد الميليشيا الحوثية خلال العام 2019".

وأوضحت أنها "رصدت في تقرير سابق قيام ميليشيا الحوثي بتصفية واختطاف ومداهمة وتدمير منازل 22 من مشايخ القبائل، منها 12 جريمة تصفية، و5 عمليات اختطاف، و3 حالات تفجير منازل، ومداهمة منزلين".

ولفتت إلى أن "غالبية هؤلاء الضحايا كانوا من أشد المساندين لانقلاب الميليشيا وحربها ضد اليمنيين، لتكون بمثابة الحصاد المرّ لهذه الأخطاء الفادحة والقاتلة"، حسب الصحيفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إيران هرّبت سراً كميات كبيرة من النفط إلى الصين

إيران هرّبت سراً كميات كبيرة من النفط إلى الصين

"أمانة مكة" تكرم المرأة في يومها العالمي وتؤكد: شريكة في التنمية

"أمانة مكة" تكرم المرأة في يومها العالمي وتؤكد: شريكة في التنمية

"الاتصالات": تعاملنا مع 14.233 شكوى وتمت معالجتها.. هذه أبرزها

"الاتصالات": تعاملنا مع 14.233 شكوى وتمت معالجتها.. هذه أبرزها

انطلاق مشروع "أيالا النخيل" لتوفير الخيارات السكنية على مساحة 40 ألف م2

انطلاق مشروع "أيالا النخيل" لتوفير الخيارات السكنية على مساحة 40 ألف م2

شبكة عيون الإخبارية