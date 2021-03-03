أخبار عاجلة

اتهموه بالجنون والفنكوش.. قصة كهربائي حول سيارته للطاقة الشمسية بدل البنزين – صور -
أبرزها 10 طن أرز "مسوس".. ضبط 1200 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد -
خلال حملة نوعية.. ضبط 81 قضية تلاعب في أسعار السجائر -
ضبط تاجر سلاح بحوزته بندقيتين وفرد خرطوش في الجيزة -
ضبط 3 عصابات ارتكبوا 35 حادث متنوع -
ضبط مسئولي مصنعين ساعات مقلدة في القاهرة -
أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بضائع ومستحضرات تجميل -
نبيل دعبس رئيسًا لـ"تعليم الشيوخ".. والبدري ومصطفى وكيلَين -
عياد رئيسًا لـ"طاقة الشيوخ" بالتزكية.. وعزت وعبد الرحيم وكيلَين -
تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. حجازي: حلول جذرية للقضاء على السمنة قريبًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الهلال يتأهب للرائد بمناورة فنية .. و"كويلار" يواصل التأهيل

Print
الهلال يتأهب للرائد بمناورة فنية .. و"كويلار" يواصل التأهيل الهلال يتأهب للرائد بمناورة فنية .. و"كويلار" يواصل التأهيل

الهلال يتأهب للرائد بمناورة فنية .. و

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الأربعاء مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه "الرائد" يوم الجمعة المقبل ضمن لقاءات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في البداية عقد الجهاز الفني اجتماعًا مرئيًا باللاعبين في مقر المعسكر، ثم بدأ الجهاز الفني مران اليوم بتدريبات فنية متنوعة، طبق خلالها المدير الفني "روجيرو ميكالي" عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم "ميكالي" المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

فيما واصل المحترف الكولومبي "جوستافو كويلار" برنامجه التأهيلي، بعد تعرضه لتمدد بسيط في الرباط الجانبي.

ويعاني البرازيلي ميكالي، مدرب الفريق، بسبب إصابات لاعبي المحور في فريقه، حيث انضم كويلار إلى محمد كنو الذي يقضي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي لتمدد الرباط الجانبي للركبة، إضافة إلى سلمان الفرج الذي يخضع لجلسات علاجية بعد العملية الجراحية في مفصل القدم، إضافة إلى تغيب ناصر الدوسري عن المواجهة المقبلة لتراكم البطاقات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إيران هرّبت سراً كميات كبيرة من النفط إلى الصين

إيران هرّبت سراً كميات كبيرة من النفط إلى الصين

"أمانة مكة" تكرم المرأة في يومها العالمي وتؤكد: شريكة في التنمية

"أمانة مكة" تكرم المرأة في يومها العالمي وتؤكد: شريكة في التنمية

"الاتصالات": تعاملنا مع 14.233 شكوى وتمت معالجتها.. هذه أبرزها

"الاتصالات": تعاملنا مع 14.233 شكوى وتمت معالجتها.. هذه أبرزها

انطلاق مشروع "أيالا النخيل" لتوفير الخيارات السكنية على مساحة 40 ألف م2

انطلاق مشروع "أيالا النخيل" لتوفير الخيارات السكنية على مساحة 40 ألف م2

شبكة عيون الإخبارية