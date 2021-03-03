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بكاء وانهيار ..40 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني

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بكاء وانهيار ..40 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني بكاء وانهيار ..40 صورة من جنازة والدة رضوى الشربيني

مصراوي Masrawy

10:19 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير- محمود عبدالناصر:

شيعت اليوم الأربعاء جنازة هالة أنور، والدة الإعلامية رضوى الشربيني من مسجد السيدة نفيسة، وذلك عقب صلاة الظهر، والتي توفيت، أمس الثلاثاء، متأثرة بفيروس كورونا المستجد.

ورصدت عدة عدسة مصراوي 40 صورة خلال تشييع الجنازة اليوم.

وشهدت الجنازة التزام الحضور بالإجراءات الاحترازية الكاملة، حيث حرص الجميع على ارتداء الكمامات والوقوف على مسافات متباعدة.

وخلال الجنازة انهارت الإعلامية رضوى الشربيني، حيث توسطت عائلتها وأصدقائها بساحة مسجد السيدة نفسية وبدت في حالة بكاء شديدة بعد رحيل جثمان والدتها.

وكانت حالة والدة الإعلامية تدهورت قبل أيام أثناء تواجدها بالعناية المركزة بأحد المستشفيات، ما استدعى وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

وأعلنت الإعلامية رضوى الشربيني وفاة والدتها وكتبت عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك: "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وأضافت :"ماتت من كنت أكرم من أجلها.. أمي في ذمة الله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء و قراءة الفاتحة".

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مصراوي Masrawy

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