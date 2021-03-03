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مصراوي Masrawy



كتبت: أميرة حلمي - نور جمال

شارك الفنان محمد رمضان، مساء اليوم، أغنيته الجديدة "أنا البطل"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وعادة ما تثير إطلالات "رمضان" الجدل إما لفخامتها الزائدة أو لوجود العري أو لاختلافها وخروجها عن المألوف د، وهو عكس ما بدر منه في أحدث كليباته حيث اعتمد اللوك الواحد.

كما يتميز "رمضان" بالإفراط في ارتداء الإكسسوارات الباهظة والماركات العالمية، حيث ارتدى شوكر جولد بسعر 955 دولار أي ما يعادل 15 ألف جنيه.

وسلسلة طويلة باللون الجولد أيضا بسعر 445 دولار بما يعادل 7500 جنيه، وكلاهما من "ڤيرذاتشي".

وأحد لقطات الكليب ظهر مرتديا قناع يشبه "الچوكر" ويعادل ثمن القناع حوالي 600 جنيه.

ودارت أحداث الكليب بالكامل داخل مكتب واحد فقط، واستخدم "رمضان" قناع "جوكر" الشهير.

أغنية "أنا البطل" من كلمات كالوشا الفنار، وإسلام شندي، وتوزيع موسيقي إسلام ساسو، وألحان كالوشا الفنار، وفكرة محمود رمضان، ومدير تصوير وائل درويش، ومونتاج إسلام حسن، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن لصاحبها محمود الشيخ، وبروديوسر نور ناجي،ومنتج فني محمد سعيد رضوان، وإخراج حسام الحسيني