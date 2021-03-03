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البنتاجون: لن نتردد بالرد على هجوم قاعدة عين الأسد بعد انتهاء التحقيق

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البنتاجون: لن نتردد بالرد على هجوم قاعدة عين الأسد بعد انتهاء التحقيق البنتاجون: لن نتردد بالرد على هجوم قاعدة عين الأسد بعد انتهاء التحقيق

مصراوي Masrawy

10:33 م الأربعاء 03 مارس 2021

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" جون كيربي، إن الهجمات المتكررة على قاعدة عين الأسد تقوض استقرار العراق وينبغي أن تتوقف فورًا، لافتًا إلى أنه ربما تضطر واشنطن لنشر قوات إضافية في العراق.

وتابع المتحدث باسم البنتاجون، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن واشنطن تحقق للتوصل إلى الجهة التي تقف وراء الهجوم على قاعدة عين الأسد وإذا استدعى الأمر سترد دون تردد.

وأشار إلى أنه تقرر ترك التحقيق للجانب العراقي بشأن الهجمات الصاروخية التي استهدفت القاعدة.

وأوضح أن المتقاعد الذي قتل في الهجوم، ليس عسكريًا.

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