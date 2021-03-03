"الخارجية العرب" تعدل مسمى لجنة "حقوق الإنسان العربیة" إلى "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"

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مصر - (أ ش أ)

وافق وزراء الخارجية العرب بالإجماع على تعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان".

جاء ذلك في قرار لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في ختام دورته العادية الـ155 مساء اليوم الأربعاء بعنوان "اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمخصص للنظر في مقترح دولة الكويت بتعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان".

وأقر المجلس تعديل نص الفقرة (1) من المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لتصبح على النحو التالي "تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان".

وأعرب المجلس عن شكره لدولة الكويت على مقترح تعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان".