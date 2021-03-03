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وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية تعزيز التعاون مع دول أمريكا الجنوبية

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وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية تعزيز التعاون مع دول أمريكا الجنوبية وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية تعزيز التعاون مع دول أمريكا الجنوبية

مصراوي Masrawy

10:02 م الأربعاء 03 مارس 2021

- (أ ش أ)

أكد وزراء الخارجية العرب أهمية تعزيز التعاون مع دول أمريكا الجنوبية، في شتى المجالات.

جاء ذلك في قرار لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في ختام دورته العادية الـ155 مساء اليوم الأربعاء بعنوان "العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية: العلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية".

ودعا المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية إلى مواصلة التنسيق مع المنسق الإقليمي لدول أمريكا الجنوبية بشأن استضافة جمهورية فنزويلا اجتماع مجلس وزراء الخارجية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، على أن يسبقه اجتماع كبار المسؤولين من الجانبين.

وكلف المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع الجانب الأمريكي الجنوبي لتحديد موعد ومكان بديل للاجتماع الثالث لوزراء الاقتصاد في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بعد اعتذار جمهورية بوليفيا.

كما كلف المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع الجانب الأمريكي الجنوبي لتحديد موعد ومكان جديد للاجتماع الثاني لوزراء البيئة في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بعد اعتذار جمهورية الإكوادور، وكذلك كلف بمواصلة التنسيق مع وزارة السياحة بجمهورية مصر العربية لعقد اجتماع وزراء السياحة المشترك للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، إلى جانب التنسيق لعقد الاجتماع الثالث لوزراء التربية والتعليم الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في إحدى الدول العربية.

ورحب المجلس باستضافة جمهورية السودان للاجتماع الأول للخبراء في مجال التعاون الزراعي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، والدعوة للمشاركة الفاعلة في هذا الاجتماع.

كما رحب المجلس بعقد اجتماع كبار المسؤولين في وزارات الشؤون الاجتماعية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

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