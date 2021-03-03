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الهلال يتأهب للرائد بمناورة فنية .. و"كويلار" يواصل التأهيل

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الهلال يتأهب للرائد بمناورة فنية .. و"كويلار" يواصل التأهيل الهلال يتأهب للرائد بمناورة فنية .. و"كويلار" يواصل التأهيل

الهلال يتأهب للرائد بمناورة فنية .. و

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الأربعاء مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه "الرائد" يوم الجمعة المقبل ضمن لقاءات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في البداية عقد الجهاز الفني اجتماعًا مرئيًا باللاعبين في مقر المعسكر، ثم بدأ الجهاز الفني مران اليوم بتدريبات فنية متنوعة، طبق خلالها المدير الفني "روجيرو ميكالي" عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم "ميكالي" المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

فيما واصل المحترف الكولومبي "جوستافو كويلار" برنامجه التأهيلي، بعد تعرضه لتمدد بسيط في الرباط الجانبي.

ويعاني البرازيلي ميكالي، مدرب الفريق، بسبب إصابات لاعبي المحور في فريقه، حيث انضم كويلار إلى محمد كنو الذي يقضي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي لتمدد الرباط الجانبي للركبة، إضافة إلى سلمان الفرج الذي يخضع لجلسات علاجية بعد العملية الجراحية في مفصل القدم، إضافة إلى تغيب ناصر الدوسري عن المواجهة المقبلة لتراكم البطاقات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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